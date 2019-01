Leo Alves



Com expectativa de crescer 10% em 2019, a Triumph confirmou o lançamento da Speed Twin no Brasil. Ainda sem preço definido, o novo modelo deve desembarcar no mercado nacional no final do primeiro semestre.

Detalhes Triumph Speed Twin

Último lançamento mundial da marca, a moto é inspirada na Speed Twin original, que foi produzida em 1938. Apesar do visual retrô, toda a tecnologia foi herdada da linha moderna da Bonneville.

O motor de 1.200 cc desenvolve 97 cv de potência a 6.750 RPM. Já o torque máximo é de 11,4 kgfm a 4.950 RPM. Para dar conta da potência, o conjunto de freios é assinado pela Brembo e utiliza pinças de quatro pistões. A motocicleta também é equipada com rodas de liga leve de 17 polegadas e faróis em LED.

