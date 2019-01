Em vídeo de chá revelação, Ticiane Pinheiro fala de gravidez: Estava querendo reconstruir minha família

11/01/2019 | 12:10



Ticiane Pinheiro já revelou que está à espera de uma menina. Durante férias na Bahia, a apresentadora realizou um chá revelação para descobrir o sexo do bebê e, agora, ela e César Tralli mostraram em detalhes como foi a descoberta. No YouTube, Tici explicou que decidiu fazer o evento pois a filha, Rafaella Justus, já sabia que teria uma irmãzinha. Para a novidade não escapar sem querer, ela agilizou uma festinha e pôs fim ao mistério.

Antes de exibir a festa da revelação, Tici entregou que ela e Tralli desejavam aumentar a família após oficializarem a união e a vontade do jornalista se tornar pai aflorou após ele passar a cuidar de Rafinha.

- Eu estava querendo muito reconstruir minha família. Eu e o César, desde que a gente casou, a gente pensa em ter filhos. Ele começou ter essa vontade cuidando da Rafa e participando da vida dela. A gente estava deixando rolar. Quando aconteceu foi uma grande alegria para nós dois. Acho que isso concretiza esse nosso amor. Para a Rafa vai ser super importante, pois ela deixa de ser filha única da minha parte. Ela vai aprender mais a dividir as coisas. Tendo uma irmã ou irmão é um parceiro para vida toda. Eu acho importante, sou apaixonada pelos meus irmãos. Queria dar esse presente para Rafa e queria ter esse pedaço do meu amor e do César aqui na Terra com a gente. Eu estou super feliz e ele radiante, porque vai ser pai pela primeira vez. Realmente, a gente está vivendo um momento superespecial.

A apresentadora ainda contou que a gravidez veio em um momento bem inesperado, já que ela está com uma rotina puxada de trabalho:

- Foi no meio de muito trabalho, porque eu estou fazendo o Troca de Esposas e o Hoje em Dia, mas acho que filho é uma benção em qualquer hora, qualquer lugar e momento da vida. Só vem para somar.

A beldade também mostrou que feeling de mãe nunca falha! Apesar da maioria dos convidados apostarem que o bebê seria uma menino, ela tinha a intuição de que estava à espera de uma irmãzinha para Rafa:

- Todo mundo tá falando muito que é menino, mas meu feeling é que é menina, por eu não estar enjoando, estar superbem. Mas agora juro que estou na dúvida e estou supernervosa.