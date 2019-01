Netflix arma circo em São Paulo para divulgar o seriado 'Titãs'

Do Diário do Grande ABC



11/01/2019 | 11:59



O seriado Titãs chega ao hoje ao acervo mundial da Netflix. Desenvolvido em parceria com a DC Comics, a atração é livremente baseada no grupo Jovens Titãs, nascidos nos quadrinhos nos anos 1960. Como divulgação especial, o serviço de streaming abre nesta sexta-feira (11), em São Paulo, o circo Titãs Experience, recheado de atrações temáticas com referências aos personagens Robin, Ravena, Mutano e Estelar.

Toda a arena é chamada de Haly''''s Circus, fazenda referência ao passado circense de Dick Grayson, nome verdadeiro do ex-parceiro do Batman, e o trabalho que exercia na infância na companhia da família nas apresentações do The Flying Graysons (Os Graysons Voadores, em português).

Entre os chamados achievements de cada integrantes, o público pode tentar a sorte ao arremessar shurikens de borracha em alvo e tirar fotos estilizadas em labirinto de espelhos. O passeio também abre espaço para a exposição de alguns itens originais utilizados nas gravações, a exemplos da mochila usada por Ravena, o bastão do Robin e o colar de Estelar.

A adaptação para a TV é a primeira versão em live action dos heróis juvenis, que agora contam com estilo mais hard core. Referências adultas em diversos momentos fazem com que a série seja recomendada para maiores de 16 anos.

O Titãs Experience ocorre no estacionamento do Shopping Villa-Lobos (Avenida das Nações Unidas, 4.777. Tel.: 3024-3738) até domingo (13), das 10h às 22h. A entrada é franca para visitantes de todas as idades, mas o acesso limitado ao local (30 minutos no máximo) ocorre por meio de ordem de chegada do público.