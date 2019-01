Após polêmica, família de Vanderson, do BBB19, nega acusações de agressão e explica: - Ele a imobilizou

11/01/2019 | 11:04



O BBB 19 ainda nem começou e já está rolando uma baita polêmica! Assim que os participantes da décima nona edição foram anunciados, rapidamente a internet começou a stalkear cada um, afinal, quem não quer saber mais sobre as 18 pessoas que estarão na casa mais vigiada do Brasil? Em meio à onda de informações que surgiram sobre os brothers, foi revelado que Vanderson, de 35 anos de idade, está sendo de acusado de agredir sua namorada e, obviamente, a galera condenou a atitude.

Entre diversos comentários sobre o assunto, Gleice Damasceno - vencedora do BBB 18, se posicionou contra o participante. Em seu Twitter, ela deixou clara sua opinião negativa e já deu a entender que não estará na torcida pelo participante.

Mas apesar de muita gente ter reprovado a presença do acreano no programa, houve quem defendesse sua participação e inocência. Em entrevista ao TV Fama, a sobrinha de Vanderson, Tâmylle Brito, esclareceu a polêmica:

- Não acho que ele faria algo assim. Pessoas que estavam com ele no dia dizem que esse depoimento foi equivocado. Então, estamos trabalhando para esclarecer tudo isso e trazer a verdade com fatos, começou.

Em seguida, o defendeu:

- Realmente, fico muito triste pelo rumor sobre algo que não tem fundamento e nem sentido. O Vanderson é uma pessoa que leva luz por onde passa. Querido e amado por todos ao seu redor. Foi criado em um lar de quatro mulheres que o ensinaram o respeito acima de tudo, o que tornou ele uma pessoa muito calma e sã, tanto que nunca o vi discutir com ninguém. Onde eu puder estar ajudando e o defendendo, farei.

Além dela, a irmã do brother, Wanda, também abriu o jogo durante entrevista ao Tricotando ao negar as acusações de agressão por parte da ex-namorada.

- Houve uma briga entre ex-namorados, eles já haviam terminado e ela sempre teve um comportamento muito agressivo. Nesse dia ela estava com muito ciúmes, usou violência e ele simplesmente a imobilizou, detalhou.

Questionada também sobre uma possível saída de Vanderson do reality antes do início da competição, Wanda descartou a possibilidade:

- Ele participa sim, não tem nada contra ele. [...] A gente só quer que as coisas sejam esclarecidas de forma correta.

Que confusão, hein!