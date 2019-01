Marido de Elizabeth Savalla sofre AVC e atriz adia gravações de O Sétimo Guardião

11/01/2019 | 11:04



Elizabeth Savalla passou por um susto e tanto na última quinta-feira, dia 10. A atriz estava no meio das gravações de O Sétimo Guardião, novela em que interpreta Mirtes, mas teve que se ausentar do trabalho após descobrir que seu marido, Camilo Áttila, de 70 anos de idade, havia sofrido um AVC.

Segundo informações do colunista Leo Dias, ela deixou o trabalho para acompanhar o marido no hospital, mas as gravações seguiram normalmente, apesar de algumas cenas de Elizabeth terem sido adiadas. Ainda de acordo com o jornalista, a assessoria da TV Globo informou que a atriz volta a gravar normalmente nesta sexta-feira, dia 11.

Procurada pelo ESTRELANDO, a emissora não retornou o contato até a publicação desta matéria.

Lembrando que em 2016, a atriz também sofreu com um problema de saúde e precisou ficar internada na UTI.