São Paulo lidera a retomada

Do Diário do Grande ABC



11/01/2019 | 11:03



Artigo

A nova gestão do Estado de São Paulo tem foco: acelerar o desenvolvimento econômico e social e criar soluções estruturais e inovadoras para o bem-estar da sua população. Isso exigirá trabalho árduo, valorização do empreendedorismo e coragem para fazer. Esse é o espírito paulista. Desde os tempos das bandeiras, ele expande as fronteiras do território e da economia do Brasil. Aqui floresceram a indústria de ponta, as melhores estradas, o agronegócio pujante e os polos médicos, científicos e tecnológicos de excelência internacional. O que acontece em nosso Estado tem repercussão nacional. Por isso, renovamos o compromisso de liderar a retomada econômica do País. E buscamos convergência com o governo Bolsonaro, apoiando as reformas estruturantes indispensáveis ao desenvolvimento sustentável da federação. Crescendo, São Paulo ajudará o Brasil a crescer.

Gente de todas as origens veio para esta terra trabalhar por seus sonhos. Os brasileiros de São Paulo (como meu pai, nascido na Bahia) é que fizeram e fazem sua pujança. Têm direito a serviços públicos de qualidade, com presteza e eficiência. Este governo tem como metas eliminar a burocracia, fortalecer a infraestrutura, ampliar a mobilidade, valorizar o ensino, facilitar o acesso à Saúde, estimular o empreendedorismo e multiplicar oportunidades de emprego e renda. Na Segurança pública, tolerância zero com bandidos será nossa marca. Começaremos criando mais unidades do Baep (Batalhão de Ações Especiais), para levar o padrão Rota a todas as regiões do Estado. A criação dos Deics regionais dará mais eficiência investigativa à Polícia Civil, e o programa SP + Seguro colocará mais polícia na rua.

Na área de infraestrutura, política de concessões, privatizações e PPPs (Parcerias Público-Privadas) vai captar investimentos e fomentar ciclo econômico virtuoso de crescimento. Vamos acelerar a conclusão de projetos como as rodovias Tamoios, Mogi-Bertioga e Rodoanel Norte. Colocaremos nos trilhos o tão esperado Trem Intercidades. Na Saúde, reduziremos as filas de exames e cirurgias com o programa Corujão, experiência bem-sucedida da gestão paulistana. A chave para a justiça social é o desenvolvimento de todas as regiões. A nova Secretaria de Desenvolvimento Regional fará a articulação eficiente de nossas ações em parceria com os municípios. É assim que vamos cuidar de quem mais precisa de emprego, renda e cidadania: proporcionando inclusão verdadeira. Sem populismo e sem pirotecnias ideológicas.

São Paulo é Estado de superlativos nos problemas e nas soluções. Exatamente por isso os desafios exigem respostas bem planejadas, mas urgentes. E assim faremos. Com gestão enxuta, inovadora, focada na eficiência e na transparência. Em frente, São Paulo!

João Doria é governador do Estado de São Paulo.

Palavra do leitor

Eis a chance!

Em relação ao caso da vereadora de Santo André Elian Santana, do partido Solidariedade, que continua recebendo salário, de aproximadamente R$ 15 mil, estímulo ao cometimento de fraudes, elegemos os vereadores e quase todos tinham em suas propostas a honestidade, a transparência e o combate à corrupção. Eis a chance de mostrarem a que vieram. Parece-me que o espírito corporativista baixou nos 20 edis. O silêncio ruidoso que sai do prédio da Câmara diz mais do que silêncio sepulcral e assustador que sai dos vereadores. Assim caminha a mediocridade!

Roberto Gomes da Silva

Santo André

A política

Que imoralidade encontra-se a política do Grande ABC! O prefeito afastado de Mauá, Atila Jacomussi, e seu ex-secretário João Gaspar estão atrás das grades, sob acusação de crimes, conforme a Operação Prato Feito, da Polícia Federal. O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira, foi condenado pela 9ª Câmara de Direito Público, do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), conforma notícia este Diário (Política, dia 9). O prefeito Lauro Michels, de Diadema, responde a processos no Fórum da comarca local. Se já não bastasse isso, em Mauá a Polícia Federal indiciou 21, dos 23, vereadores por estarem recebendo propina, do prefeito, para aprovação de projetos de seu interesse. A vereadora de Santo André Elian Santana está presa sob acusação de fraudes contra a Previdência Social. E mesmo assim continua recebendo seus salários (dia 8), quando o correto seria suspender e, no fim da causa, se ela fosse declarada inocente, receberia os vencimentos atrasados. Isso sem falar na prisão do ex-vereador Maninho, de Diadema, colocado em liberdade recentemente, depois de permanecer seis meses detido.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

É grave!

Estou indignada com o descaso da Prefeitura de São Bernardo! Tenho pedido registrado (protocolo 68.840) desde julho feito ao setor de parques e jardins. Na esquina da Rua Gustavo Teixeira, na Vila Flórida, tem árvore que já danificou a calçada e está rachando o muro, que pode afetar a garagem também. O referido departamento fez vistoria no local e disse que realmente o caso é grave. Só que alega não ter funcionários para executar o serviço de poda. E, segundo eles, não posso contratar profissional para fazer o serviço, porque seria multada. Se não tem funcionários para fazer o serviço, para multar tem? Quando ligo, fazem jogo de empurra e esconde-esconde, nunca tem ninguém. O que fazer? Esperar que o pior aconteça? Só somos lembrados em época de eleições, ou deixando de pagar impostos. Vergonha alheia de nossos políticos. Falta total de responsabilidade!

Suseli Gesca Murta

São Bernardo

Aos três poderes

Parabéns ao ministro e presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Tóffoli, ao senador Renan Calheiros e ao deputado Rodrigo Maia! Os senhores estão absolutamente certos. Errados estão todos os cidadãos, que querem ação eleitoral transparente dessas duas Casas legislativas que, com muita sapiência, sabem defender os seus integrantes criadores de ‘capivaras’.

Benone Augusto de Paiva

Capital

Voto secreto

O voto para a presidência da Câmara e do Senado será secreto, segundo o que diz o Congresso. Assim também decidiu o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), que, aliás, nem deveria se meter nessa decisão, que cabe ao Legislativo. Uma coisa que os parlamentares parecem não ter entendido foi o recado das urnas. Os eleitores pediram mudanças e transparência nas decisões, mas a deputada federal Bia Kicis se posicionou contra o voto aberto. Segundo ela, o voto secreto protege o eleitor. A deputada ainda declarou que votar secretamente não está representando o povo, está escolhendo quem vai ser o presidente da Câmara. Sinceramente, não entendi como votação secreta pode proteger o eleitor. Proteger de que, de saber quem rouba, frauda e manipula as leis? Não basta a ingerência que o senador Renan Calheiros exerce no Senado? Essa ‘raposa velha’ comanda e dá as cartas ao STF e pelo visto se os senadores deixarem vai continuar. Preocupante!

Izabel Avallone

Capital