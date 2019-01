Sem apresentador, Oscar quer reunir astros de Vingadores na premiação

11/01/2019 | 10:04



Após a recusa de Kevin Hart para apresentar o Oscar, a Academia pretende apostar em diversas estrelas para apresentar a premiação, que acontece no dia 24 de fevereiro. De acordo com o The Hollywood Reporter, os produtores querem trazer o maior número de atores de Vingadores possível para subir ao palco e amenizar a falta de um único apresentador.

Essa não seria a primeira vez que isso aconteceria. Em 2013, Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Jeremy Renner e Samuel L. Jackson estiveram juntos no palco. Por enquanto, a Academia não se pronunciou oficialmente sobre a possibilidade.

A 91º cerimônia do Oscar ainda não teve seus indicados anunciados. No dia 22 de janeiro, será liberado a lista de nomes que concorrem em cada categoria. A apresentação de Kevin Hart foi cancelada após o ator se envolver em uma polêmica, por conta de declarações homofóbicas. O ator desistiu do posto ao receber diversas críticas.