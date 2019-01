Obituário - 11 de janeiro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/01/2019 | 09:35



Mario Amadi

(São Bernardo, 18-8-1946 – 9-1-2019)



Cantor em São Bernardo, Mário Amadi seguia a linha do Cauby Peixoto, um intérprete romântico que fazia sucesso em clubes como o Odeon, na Rua Padre Lustosa, e na antiga Rádio Independência, a primeira emissora da cidade. Sua foto ao microfone está no livro “Programa de Auditório” (PMSA, 2000).

Mario Amadi era filho de Anibal Amadi e Cordélia Rosa Amadi. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Parte aos 72 anos. Deixa a esposa Neusa Tambalo Amadi e dois filhos. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides.



Santo André



Iris Salemme Antunes, 98. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 10. Memorial Phoenix.



Francisca Campo Alves da Cunha, 96. Natural de Portugal. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 9. Crematório Memorial de Santos (SP).



Manoel Francisco de Oliveira, 96. Natural de Frei Paulo (SE). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.



Jorge Ferreira da Silva, 93. Natural de Canhotinho (PE). Residia na Tamarutaca, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Enoel Augusto Ferreira, 90. Natural de Conceição do Rio Verde (MG). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Paula Carmona Simidan, 88. Natural de Itapira (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 10. Crematório Vila Alpina.



Geraldo Ferreira Alves, 87. Natural de Franca (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 9, Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Maria Ballestero Garcia, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 10. Crematório Jardim da Colina.



Maria Cecília da Conceição, 85. Natural de Angelim (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Aparecida Silveira, 82. Natural de Cubatão (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Wilson Guiraldelli, 81. Natural de Pontal (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.



Airton Corsi, 78. Natural de Monte Sião (MG). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.



José Roberto Bertagna, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 10. Crematório Jardim da Colina.



Irineu Berracoso, 74. Natural de Ribeirão dos Índios (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Domingo Aparecido, 74. Natural de Extrema (MG). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Tereza Guedes Sobral, 71. Natural de Lajedo (PE). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo (SP). Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Bartolomeu Cordeiro Vasconcelos, 59. Natural de São Caetano (PE). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Hoje, dia 11. Crematório Jardim da Colina.



Jussara Maria de Luzia, 58. Natural de São Caetano. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Harlen Coutinho Domingues, 37. Natural de Campinas (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Motorista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Marcilia Fargirmi Camargo Bueno, 91. Natural de Descalvado (SP). Residia na Vila São Salvador, em São Paulo (SP). Hoje, dia 11. Cemitério da Paulicéia.



Luzia Siqueira Cisi, 87. Natural de Buritama (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.



Esther Belloto Petri, 81. Natural de Ipaussu (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Pensionista. Dia 10, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Tieko Tatiama, 81. Natural de Ourinhos (SP). Residia na Vila Esperança, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.



Leonice Gonçales Papa, 79. Natural de Neves Paulista (SP). Residia na Vila Liviero, em São Paulo (SP). Dia 8. Cemitério da Paulicéia.



João Batistini Neto, 76. Natural de Ribeirão Bonito (SP). Residia na Vila Afonsina, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



Magali Penerolli, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Moinho Velho, em São Paulo (SP). Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.



Elton Cueva da Silva, 52. Natural de Porto Alegre (RS). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.



Bianca Mazzini, 39. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Médica. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.



Leonardo Paulo de Oliveira, 34. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.



São Caetano



Irma Braido Joaquim Araujo, 91. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 10. Cemitério das Lágrimas.



Alejandro Olalla Solanas, 86. Natural da Espanha. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 9. Cemitério das Lágrimas.



Deolinda Casarini Ferreira, 85. Natural de Santa Adélia (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 8. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Júlia Scimini, 85. Natural de Mirassolândia (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Tercílio Calsa, 72. Natural de Itápolis (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 9. Cemitério das Lágrimas.



Luciane Machado de Moraes, 48. Natural de Curitiba (PR). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Mauá



Aparecida Moreira da Silva, 96. Natural de Arceburgo (MG). Residia no Jardim Haidee, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Vera Lúcia Ferreira, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 9, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



José Mario Calchi, 57. Natural de Mauá. Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Empresário. Dia 9, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.