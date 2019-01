GCM morre após cair em buraco durante tempestade em São Caetano

Do dgabc.com.br



11/01/2019 | 09:18



Atualizada às 10h42

Um GCM (guarda-civil municipal) de São Caetano morreu após cair com sua moto em um buraco em frente ao Parque Chico Mendes durante tempestade na madrugada desta sexta-feira (11). A informação foi divulgada pelo vereador César Oliva (PR) em seu perfil no Facebook. A Prefeitura da cidade foi procurada, mas ainda não se pronunciou.

Segundo Oliva, o buraco teria sido aberto pela Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) e testemunhas teriam dito que não havia sinalização. A forte chuva também teria contribuído para aumentar a dimensão da obra da autarquia.

Além da tragédia, outras ocorrência foram registradas no Grande ABC. Em Santo André, houve desmoronamento de terra no cemitério Cristo Redentor, na Vila Pires. A área, segundo funcionários, já havia sido identificada como de risco. Nenhum túmulo foi afetado. Em novembro no ano passado, o muro do mesmo cemitério cedeu também por conta da chuva. Na ocasião, algumas covas ficaram abertas e, de acordo com a vizinhança, foi possível ver restos mortais sendo arrastados pela água da enxurrada.

Em São Bernardo, por volta das 9h de hoje, a Avenida Lions ainda registrava ponto de alagamento em direção à Via Anchieta. Os carros eram obrigados a trafegar apenas por uma faixaa, o que causou congestionamento acima da média para o horário.

Já em Diadema, foi registrado alagamento intransitável no cruzamento da Avenida Fábio Eduardo com a Piraporinha. Na Avenida Alda, o nível da água aumentou. Houve queda de árvore na Rua Manoel da Nóbrega e queda de andaime na Rua Graciosa. A Prefeitura disse que equipes da Defesa Civil e Transportes estiveram nos locais para liberação das vias e que não houve vítimas.

As demais cidades foram procuradas pela reportagem, mas até o momento não responderam às solicitações. (Foto: Denis Maciel)