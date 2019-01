Spa Rituaali terá Semana da Família entre 20 e 27 de janeiro

Redação



11/01/2019 | 09:18

A quinta edição da Semana da Família do Rituaali Clínica & Spa será realizada entre 20 e 27 de janeiro. O programa, que reúne adultos e crianças (a partir de 5 anos) gira em torno da importância de uma alimentação saudável, da qualidade de vida e de exercícios físicos.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Enquanto os filhos aprendem de forma lúdica sobre temas como água, ar puro, luz solar e outros conceitos mais subjetivos, como confiança e segurança, os pais desfrutam de um programa personalizado com massagens, tratamentos naturais, consultas com equipe multidisciplinar (médico, psicoterapeuta e nutricionista), avaliações (físicas e de saúde), exercícios físicos monitorados e uma alimentação vital.

Semana da Família no Rituaali

Durante as atividades, as crianças viverão uma rotina de aulas de culinária, com proposta de pratos coloridos, saborosos e saudáveis, além de gincanas, jogos ao ar livre, trabalhos práticos na horta, oficinas de arte e musicalização. Uma caminhada científica de observação pela trilha existente dentro do Rituaali enriquecerá a experiência dos pequenos, já que a propriedade está situada em meio à Mata Atlântica.

Alguns horários serão compartilhados entre pais e filhos, para maior integração. Eles estarão juntos durante as três refeições diárias e em jogos e dinâmicas pensados especificamente para unir e aproximar as famílias.

As atividades infantis estão programadas para se realizar de segunda a sexta-feira, entre 9h e 12h30 e 14h30 e 18h, sempre com o acompanhamento de monitores especializados. A alimentação seguirá os padrões do Rituaali: sem produtos de origem animal e sem estimulantes, em opções ajustadas para a idade. Porém, em vez das três refeições servidas habitualmente, somente as crianças terão ainda dois lanches intermediários, às 11h e às 16h.

Para os adultos, a rotina de cuidados com a saúde seguirá a definição, no momento da chegada, do melhor programa personalizado, que pode ser contra estresse e ansiedade, estresse crônico, obesidade e dor. A partir da indicação, os pais terão acompanhamento e consultas multidisciplinares, exercícios físicos monitorados, reflexões, fóruns do conhecimento e tratamentos naturais no spa.

O pacote tem a duração de sete noites custa a partir de R$ 12.270 (para um adulto e uma criança até 12 anos), R$ 19.690 (dois adultos e uma criança até 12 anos) e R$ 20.990 (dois adultos e duas crianças até 12 anos). A partir de 13 anos, é oferecido desconto de 30% sobre o valor normal por pessoa.