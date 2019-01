Com Havana, Camila Cabello desbanca Adele e se torna a rainha dos streamings

11/01/2019 | 09:04



O hit Havana, da ex- fifth harmony Camila Cabello, pode ter sido lançado há quase dois anos, mas continua rendendo frutos para a cantora. Além de ele ter sido responsável por nomeá-la a uma categoria do Grammy 2019, ainda fez com que ela se tornasse detentora de um novo título: o de rainha do streaming.

De acordo com o Just Jared, Havana superou Hello, da cantora britânica Adele, e se tornou a música cantada por uma mulher mais ouvida de todos os tempos. Enquanto a segunda canção estava no topo com três bilhões e 360 milhões streamings, a canção de Cabello alcançou a marca de três bilhões e 400 milhões.

A relação da cantora de 21 anos de idade com o Brasil é forte desde a época que ela fazia parte do grupo musical formado no The X-factor. Em outubro do último ano, Camilla pisou em terrinhas brasileiras para se apresentar no Z Festival 2018 e convidou a Anitta para subir no palco, onde as duas cantaram Paradinha.

2019 mal começou e já é está cheio de conquistas para Camila! O que mais será que vem por aí?