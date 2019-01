Lupita Nyong?o e Michael B. Jordan trocam mensagens e rumores de namoro aumentam

11/01/2019 | 09:04



Os rumores de que Lupita Nyong'o e Michael B. Jordan estão namorando está ganhando cada vez mais força. Após chegarem juntos ao red carpet do Globo de Ouro, no último domingo, dia 6, e surgirem de mãos dadas, os atores de Pantera Negra voltaram a atiçar a curiosidade dos fãs. No Twitter, eles trocaram algumas mensagens e deram indícios de que a relação vai muito além de uma amizade!

Então, Michael, o que vamos apostar dessa vez, hein? Te vejo amanhã, escreveu a atriz.

Antes mesmo de Jordan responder ao tuíte, os internautas já especularam sobre o que seria a tal aposta e o encontro.

Em seguida, ele respondeu, pedindo um tempo, mas garantindo que tudo ia ser bom.

Me dá um tempinho, vai ser bom! Sugestões?

Sobre o que será que eles estão falando, hein? Enquanto não descobrimos, os fãs continuam shippando:

Fiquem logo juntos vocês dois, escreveu uma seguidora.

Oh oh oh, está acontecendo. É isso, disse outra.

Além de terem chegado juntos e de mãos dadas na premiação, os dois também participaram dos vídeos gravados pela revista In Style durante um after party do Globo de Ouro. Na publicação, eles simularam um beijo em um elevador, até que a atriz Danai Gurira aparece e rouba o lugar do ator, deixando essa história toda ainda mais picante