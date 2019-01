Governo confirma Vilalva no comando da Apex e formaliza demissão de Carreiro

11/01/2019 | 08:26



O presidente Jair Bolsonaro formalizou ainda nesta quinta-feira, 10, no Diário Oficial da União (DOU) em edição extra, a indicação do embaixador Mário Vilalva como novo presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores.

Vilalva terá mandato de quatro anos e substitui Alex Carreiro, que ficou apenas uma semana no cargo e foi demitido na quarta-feira (9) pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

Em nota, Vilalva foi confirmado nesta quinta pelo Palácio do Planalto, após embaraço entre o presidente relâmpago da Apex e o chanceler. Apesar de demitido pelo ministro, Carreiro se recusava a sair do posto e trabalhou normalmente na quinta-feira, dia seguinte à demissão, alegando que só uma decisão do presidente da República poderia definir sua exoneração.

A escolha de Vilalva para o cargo foi anunciada na quarta-feira por Araújo pelo Twitter. Na rede social, o ministro disse que Carreiro pediu "o encerramento de suas funções como presidente da Apex". Segundo fontes, Araújo sugeriu que Carreiro pedisse demissão após este se desentender com outra funcionária da Apex. Carreiro, no entanto, se negava a deixar a cadeira.