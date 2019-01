Chuva em SP fecha Congonhas por 50 minutos e cancela 25 voos

11/01/2019 | 08:19



A chuva que atingiu a capital paulista e a região metropolitana na noite desta quinta-feira, 10, fez com que o Aeroporto de Congonhas ficasse 50 minutos fechado para decolagens. Segundo a Infraero, entre 21h11 e 22h01h, 25 voos foram cancelados e 14 foram redirecionados para os aeroportos de Guarulhos, Viracopos, em Campinas, no interior paulista, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Na manhã desta sexta-feira, 11, as atividades do aeroporto foram retomadas no horário habitual, às 6h, mas os passageiros ainda enfrentam os reflexos do dia anterior. De acordo balanço da Infraero feito às 7h, três voos estavam atrasados, 25 estavam programados e um foi cancelado.

Alerta

O primeiro estado de alerta foi anunciado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) para a Subprefeitura do Ipiranga às 22h49 desta quinta e atingiu as zonas sul, norte, oeste, central - e as marginais Tietê e Pinheiros posteriormente. O término para o estado de atenção ocorreu às 00h17 desta sexta-feira, mais de uma hora depois do fechamento habitual do aeroporto, às 23h.

Durante a forte chuva, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento em 26 casos de enchentes, 54 quedas de árvores e 7 desabamentos sem vítimas.

Previsão

De acordo com informações do CGE, a massa de ar quente e úmido continua atuando no Estado provocando altas temperaturas durante o dia e chuvas entre a tarde e a noite. A previsão para essa sexta-feira, é de média de 21ºC, com máxima prevista de 33ºC. Entre o fim da tarde e o início da noite, a capital volta a ter condições para ocorrência de pancadas de chuva isoladas.