Maisa Silva pede que internautas parem de admirar personagem de Penn Badgley em Você: Por favor, parem

11/01/2019 | 08:12



Maisa Silva está impressionada com os comentários de internautas que se dizem admirados pelo personagem de Penn Badgley em Você, nova série da Netflix. Na produção, o ator de Gossip Girl interpreta o personagem stalker Joe Goldberg, um rapaz obcecado por uma cliente da livraria onde trabalha, Beck, personagem de Elizabeth Lail, e faz tudo para tê-la, inclusive matar, colocando em pauta os perigos de um relacionamento abusivo.

Ainda assustada com a quantidade de gente falando que queria um Joe na vida delas... mano. Se for o ator aí tá tudo bem. Agora o personagem? Um relacionamento sem privacidade, com obsessões, um assassino. Galera, isso não é saudável. Por favor, parem, escreveu a atriz no Twitter, após perceber que alguns seguidores estavam fazendo comentários encantados pelo personagem.

Penn também já havia se pronunciando após perceber que alguns internautas estavam apaixonados por Joe.

Ok. Penn Badgley era sexy como Dan, mas Deus, Joe é um nível completamente diferente, disse uma menina.

Em seguida, ele completou:

....De problemas, certo?

Outra revelou estar apaixonada pelo personagem:

Já disse isso, mas o Penn Badgley está quebrando meu coração mais uma vez com Joe. O que há nele?

O ator respondeu:

Resposta: ele é um assassino.

Em seguida, Maisa agradeceu o ator por responder as internautas de forma dura, alertando para os perigos de se admirar uma personagem como Joe.

Obrigada por isso, porque as pessoas estão enlouquecendo dizendo que elas querem namorar alguém como Joe? Tipo, o que?, escreveu a brasileira.

A atriz ainda conseguiu a atenção da Netflix sobre o assunto. Após as publicações, o perfil oficial do serviço de streaming na rede social, alertou:

Deus me free, ele é um psicopata!!! Relacionamento bom tem respeito e confiança, não caixa com dentes escondida no teto.