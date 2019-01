5 formas de aprender Libras online e de graça

Bianca Bellucci



11/01/2019 | 08:18

Desde 2002, a Libras (Língua Brasileira de Sinais) é reconhecida como a segunda língua oficial do Brasil. Entretanto, boa parte da população não sabe se comunicar por meio dela – e isso mesmo que 5% dos brasileiros dependa exclusivamente da linguagem, de acordo com o IBGE. Porém, você pode contribuir para que essas pessoas se comuniquem com mais facilidade. Hoje, é possível encontrar cursos e aplicativos gratuitos que ensinam Libras. Tanto que o 33Giga separou cinco opções bem legais para iniciantes.

1. Hand Talk Tradutor para Libras

Aqui, o usuário tem um assistente virtual que vai ensiná-lo Libras. Basta digitar uma palavra ou frase de até 140 caracteres para que o simpático Hugo reproduza a sequência de sinais. É possível determinar a velocidade da explicação e favoritar aquelas que você deseja. Conta ainda com uma série de vídeos que ensinam sinais de determinada categoria, como comidas e super-heróis. Está disponível para Android e iOS.

2. Libras EaD – USP

A plataforma de cursos de apoio da Universidade de São Paulo (USP) traz um curso digital e gratuito ministrado pelos professores Felipe Venâncio e Janice Gonçalves. É dividido em 10 videoaulas teóricas e 10 práticas, além de contar com conteúdo extra com dicas de certas categorias, como números, cores, meses do ano, esportes e emoções. Você não precisa de cadastro ou vínculo com a escola para acessar os vídeos. Não oferece certificado no final.

3. Librário

O Librário ensina a linguagem por meio de dois games. São eles: Jogo da Memória e Jogo do Saci – também conhecido como Jogo do Mico. O baralho usado para ambos substitui os números e as figuras por fotos de sinais. E, como nos dois o objetivo é formar pares, a cada duplinha feita você libera um vídeo que ensina a executar o sinal na prática. Disponível para Android e iOS, é possível brincar com duas categorias: geral e artes.

4. Curso 99 Sinais – Universidade da Libras

A Universidade da Libras é uma escola digital voltada totalmente ao aprendizado da linguagem. O curso gratuito é do tipo intensivo e traz os 99 sinais mais usados no dia a dia. O conteúdo é dividido em cinco vídeos de aproximadamente 20 minutos cada. Vale destacar que, para ter acesso, é necessário fazer um rápido cadastro no site usando nome e e-mail.

5. Alfabeto LIBRAS

Este aplicativo para Android e iOS é ideal para quem está começando a aprender a linguagem de Libras, pois ensina o alfabeto por meio do popular Jogo da Forca. São dois níveis disponíveis. O primeiro traz uma palavra com algumas letras escondidas. A cada letra revelada, o sinal correspondente aparece ao lado. Já no modo intermediário apenas as figuras de sinais estão na tela e cabe ao usuário adivinhar quais completam a palavra.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, confira filmes que celebram as alegrias, os perrengues e as provações que as pessoas têm que passar para manter uma grande amizade: