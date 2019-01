Ghosn tem febre alta na prisão e família pedirá ajuda ao Itamaraty

11/01/2019 | 08:00



Preso desde novembro no Japão, o ex-presidente da Nissan Carlos Ghosn está completamente isolado no centro de detenção de Tóquio. Segundo a imprensa japonesa, o executivo, que não tem acesso aos familiares e só se comunica com o exterior por meio de um advogado japonês, estava com febre alta, o que obrigou a suspensão de um interrogatório.

De acordo com o advogado Motonari Otsuru, um médico prestou atendimento a Ghosn, de 64 anos, que estaria "cansado da longa detenção e dos interrogatórios". O executivo está preso há quase dois meses na capital japonesa sob acusação de fraude fiscal.

Em comunicado, a mulher de Ghosn, Carole Ghosn, afirmou que soube da notícia pelos jornais. Ela diz que as autoridades japonesas se recusam a esclarecer se o executivo foi transferido para uma enfermaria ou se será permitido à família falar com a equipe médica. "Estou suplicando às autoridades japonesas que nos forneçam qualquer informação sobre a saúde do meu marido", escreveu. "Estamos com medo e muito preocupados que sua recuperação seja complicada, enquanto ele continua a suportar condições tão duras e tratamento injusto."

Itamaraty. Para o advogado brasileiro do executivo, José Roberto Castro Neves, o caso agora é uma questão humanitária. "Há uma violação das garantias básicas, da integridade física de Ghosn." De acordo com Castro Neves, a família vai solicitar que o Itamaraty tome medidas.

Em sua primeira aparição pública, durante depoimento à Corte Distrital de Tóquio, na segunda-feira, Ghosn, que entrou algemado, aparentava estar mais magro do que antes da prisão e exibia fios brancos na raiz de seus cabelos, conforme pessoas presentes na audiência.

Em sua fala, o executivo, a quem é dado o crédito de ter resgatado a Nissan da beira da falência duas décadas atrás, disse que foi "equivocadamente acusado e injustamente detido com base em acusações infundadas e sem mérito".

Na última quarta-feira, foi a vez do jornal Wall Street Journal, em editorial, questionar a condução das investigações contra Ghosn. Na avaliação da publicação, trata-se de um dos casos "mais estranhos no mundo dos negócios".

Para o WSJ, a prolongada prisão do executivo é uma pressão crescente sobre a Renault para que destitua Ghosn de sua presidência - a montadora francesa tem uma aliança com a Nissan e a Mitsubishi Motors, liderada pelo brasileiro. "(...) Essa aliança incomoda cada vez mais os japoneses; é possível presumir que a inquisição sobre Ghosn seja parte de um esforço japonês para dissolver a aliança montada pelo executivo."

Sentença. Segundo o WST, os procuradores públicos estão adicionando acusações que necessitam de investigação, para que possam manter o executivo preso, nos termos das leis japonesas. Em referência à Alice no País das Maravilhas, o jornal americano recorre à lógica da Rainha de Copas, do clássico de Lewis Carroll, para definir o tratamento dado ao executivo: "primeiro a sentença e depois o veredicto". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.