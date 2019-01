Desoneração será alvo de reforma tributária

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



11/01/2019 | 07:15



A desoneração da folha de pagamento deverá ser a principal preocupação da reforma tributária encabeçada pela equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Ontem, o secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, afirmou que o processo não deve ser feito em cima de demandas setoriais, como foi realizado no governo de Dilma Rouseff (PT). Para especialistas, apesar de a medida representar desafio, principalmente se for criada sem nenhuma compensação, pode se converter em geração de renda para o País.

O secretário disse que a desoneração anterior foi feita de maneira “desestruturada” e em cima de demandas setoriais. “Queremos fazê-la de forma sistêmica, mais abrangente. Já estamos rodando simulações”, afirmou.

A regra instituída em 2011 permitia que determinados setores, como automotivo, call-centers, construção civil, máquinas e equipamentos, entre outros, substituíssem a cobrança de uma alíquota de 20% de contribuição previdenciária sobre a folha de salários por percentual que chegava a até 3% do faturamento. No total, 54 setores foram beneficiados até 2015, quando a permanência das empresas no programa passou a ser facultativa.

“A economia estava em crise, então era uma forma de, teoricamente, incentivar as empresas que tivessem grandes gastos com a folha de pagamento. Hoje em dia é até objeto de questionamento de empresas, pois na época em que era obrigatório para algumas ficou mais caro. Exemplo é uma firma que gasta R$ 1 milhão com a folha de pagamento e recolhe 20% sobre receita do período. Se ela tivesse faturamento de R$ 100 milhões, com alíquota de 3%, pagaria mais caro. Acabou sendo um tiro que saiu pela culatra, por nomear campeões nacionais a cada atividade econômica, o que dava margem a lobby”, afirmou o especialista em Direito Tributário e sócio do Meirelles Milaré Advogados Morvan Meirelles.

Segundo ele, com base no que foi anunciado por Bolsonaro na campanha, o modelo é parecido com o da reforma tributária dos Estados Unidos, instituída em 2018. “Funciona com a premissa de diminuir a carga tributária para fomentar a economia. Ao aplicar o benefício irrestritamente, se gera maior arrecadação. Por exemplo, em vez de o governo arrecadar 10% de 100 (10), ele pode conseguir 5% de um montante de 200 (10), mas com maior recolhimento de impostos”, exemplificou.

Segundo o especialista em Direito Tributário e sócio do Correia da Silva Advogados, Leonardo Vilela, uma das isenções que já poderiam ser consideradas é a do Sistema S, anunciada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. “As empresas têm encargos de 5,8% para o sistema. Hoje, a tributação no Brasil é desigual. Há setores extremamente incentivados, como a indústria automobilística, enquanto outros que são estratégicos, como a indústria farmoquímica, não gozam de benefícios e têm alto custo de produção. Com neutralidade, você favorece a economia de livre concorrência.”