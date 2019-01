IPVA pode ser parcelado em até 12 vezes com juros

Soraia Abreu Pedrozo

do Diário do Grande ABC



10/01/2019 | 23:12



Quem acabou gastando demais no fim do ano e está ‘enforcado’, ou ainda sente os impactos do desemprego e da crise econômica, tem a partir de agora a possibilidade de parcelar em até 12 vezes os valores referentes ao IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores), seguro obrigatório DPVAT e licenciamento dos veículo, além de multas de trânsito. Os valores são acrescidos de juros mensais.

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo assinou convênio com duas operadoras financeiras – uma delas de São Caetano – que permitirá ao contribuinte realizar o parcelamento por meio do cartão de crédito. A medida, de acordo com o Fisco estadual, busca aliviar o peso das contas de início de ano no bolso dos contribuintes.

“A modalidade é válida apenas para débitos não inscritos na dívida ativa, ou seja, para o calendário deste ano”, assinala a Fazenda. O uso da ferramenta já está disponível. Interessados precisam comparecer a um dos endereços de atendimento das credenciadas – até o momento, as empresas Fintech Taki e PinPag (esta da região) – com o Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) e realizar o pagamento por meio das máquinas de POS (Ponto de Venda, do inglês Point of Sale).

Ao pagar o imposto presencialmente, de acordo com o secretário da Fazenda Henrique Meirelles, o contribuinte receberá dois comprovantes: o da transação do crédito e da quitação do débito de IPVA. “Os valores pagos ao correspondente bancário são repassados ao cofre do governo de forma imediata. Isso representa segurança para o cidadão, que tem seu débito quitado, e para o Estado, que tem a garantia do recebimento do recurso”, diz.

As empresas terão autonomia para definir o número de parcelas e adequar a melhor negociação com o cliente, esclarece o Fisco. “Cabe ao contribuinte, por sua vez, exigir o comprovante de pagamento dos débitos fiscais recolhidos (artigos 14 e 15 da Resolução SF 130/2018). Apenas esses documentos comprovam o recolhimento em favor do Estado de São Paulo”, completa.

A PinPag está na Rua Niterói, 400, décimo andar, conjunto 1.001/1.004, Centro. Como ela não divulgou ponto de atendimento na região, é recomendável ligar para a central de atendimento (4223-7590). Até o fechamento desta edição, a Taki ainda não havia divulgado no site da Fazenda (http://portal.fazenda.sp.gov.br) os endereços dos seus pontos de atendimento. As taxas não foram informadas pelas empresas.

SEM JUROS

Vence hoje o pagamento do IPVA para os proprietários dos veículos de placa final 3 – veja cronograma ao lado. Se pago à vista, o montante tem desconto de 3%. Caso a opção seja por quitar a quantia total no mês que vem, o abatimento é descartado. É possível, ainda, dividir o valor em três parcelas, sem o desconto.

O DPVAT deve ser pago junto com o IPVA. Vale lembrar que, neste ano, o seguro obrigatório ficou, em média, 63% mais barato do que em 2017. Quem possui carro ou caminhonete, por exemplo, deve recolher R$ 16,21, assim como táxis e carros de aluguel, em vez dos R$ 41,40 pagos no ano passado.