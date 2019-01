Auricchio inicia mudanças de olho na eleição de 2020

Raphael Rocha

11/01/2019



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), começou a reformulação do secretariado de olho na eleição de 2020. Se na primeira metade de sua gestão o tucano optou por perfil técnico, na segunda fase a meta será manter a qualidade profissional do primeiro escalão, mas aliá-la a elementos políticos.

A primeira confirmação foi a do ex-vereador Jorge Salgado (Pros) como secretário de Segurança. A Pasta tinha Cristina Bonilha Jarnyk como interina desde a saída de Elaine Biasoli, em junho. Salgado foi candidato a vice na chapa do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM) no ano passado, dobrada essa superada justamente por Auricchio.

O Diário apurou que alterações são especuladas em outros departamentos, como as secretarias de Assistência e Inclusão Social; de Educação; de Desenvolvimento Econômico; de Esportes; chefia de Gabinete e Comunicação.

A indicação de Salgado para o primeiro escalão já abre caminho para realinhamento entre Auricchio e Pinheiro. Os dois foram aliados até 2011, quando o tucano, então prefeito (exercia o segundo de seus três mandatos) encaminhou que Regina Maura Zetone (PSDB) seria candidata do governo à sucessão. Pinheiro rompeu com Auricchio, mudou-se para o MDB e venceu Regina na eleição de 2012. Desde então, se tornaram adversários, embora, desde a eleição de 2016, quando Auricchio superou Pinheiro, os dois tenham aparecido em agendas públicas.

A ideia do prefeito, ainda conforme apuração do Diário, é reaglutinar o grupo que esteve unido até 2011, para pavimentar sua tentativa de reeleição, no ano que vem. Uma prova da possibilidade de realinhamento foi o amplo leque de apoio à candidatura a deputado estadual de Thiago Auricchio (PR), filho do tucano: eram 14 vereadores, além de dezenas de lideranças políticas locais. Thiago foi eleito e quebrou hiato de 16 anos sem uma vitória de um são-caetanense no pleito à Assembleia.