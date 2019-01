Paulo Serra inicia articulação para volta de dissidentes do Consórcio

Fábio Martins

11/01/2019



Presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) se reuniu ontem pela manhã com o chefe do Executivo de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), no primeiro passo público em busca de resgatar municípios que se desfiliaram da entidade entre 2017 e 2018, caso de São Caetano.

Quando tomou posse, na terça-feira, Paulo Serra prometeu que um de seus esforços seria readmitir as prefeituras dissidentes – além de São Caetano, Diadema e Rio Grande da Serra se desligaram do grupo. Disse, inclusive, que iria reduzir os custos do Consórcio – justificativa utilizada por essas prefeituras para a saída do bloco.

“Foi o primeiro passo, importante. O prefeito Auricchio contribuiu com sugestões para esse novo modelo que será apresentado nos próximos dias. Demos prazo de 30 dias por conta da próxima assembleia, mas queremos resolver antes deste período. Ele sinalizou que, atendidas as condições, São Caetano estaria disposta a negociar a retomada da participação”, disse Paulo Serra, que anunciou que, na semana que vem, conversará com os prefeitos de Diadema, Lauro Michels (PV), e de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (sem partido).

Paulo Serra revelou algumas propostas feitas por Auricchio e afirmou que “as viu com bons olhos”. “Entre elas está ampliar participação da sociedade civil, entidades organizadas, Câmaras, deputados, alinhando plenária mensal, além da assembleia. Criar órgão de discussão de políticas públicas, não só com prefeitos, abrir a outros agentes.”

O presidente do Consórcio apontou ser possível reduzir até pela metade os repasses mensais – hoje fixados em 0,17% da receita corrente líquida dos municípios. “Estudos estão sendo feitos neste sentido. Terei reunião na terça-feira com equipe técnica para verificar isso. Com essa tese da diminuição (da verba) fixa, permitir que possa haver aportes a projetos especiais específicos, como tirar a central de monitoramento de Mobilidade Urbana ou contratar projeto executivo para reforma da Avenida dos Estados. Cada município faz investimento à parte.”

O novo mandatário do colegiado está otimista, inclusive, sobre a possibilidade de reagrupar Diadema. Há ideia de refinanciar dívida de quase R$ 10 milhões que a cidade tem com o Consórcio em repasses atrasados da gestão Lauro.

Auricchio comentou que, apesar do diálogo, “é precoce” projetar o retorno ao Consórcio. “Evidentemente que a porta está aberta, o canal está aberto”, declarou. “Conversamos sobre as premissas que tenho sobre o novo conceito de regionalidade, que até explicitei no Artigo que publiquei no Diário (na quarta-feira). Ele também trouxe algumas ideias. O objetivo é elaborar um documento sobre esse novo modelo”, emendou.