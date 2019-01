Santos só empata com União Mogi e cai na 1ª fase da Copa São Paulo

10/01/2019 | 21:42



No último dia da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, veio a maior zebra da competição. Nesta quinta-feira, em Mogi das Cruzes, pelo Grupo 25, o Santos ficou no empate sem gols com o União Mogi e está eliminado precocemente da competição.

O resultado deixou o time da Baixada com quatro pontos, um a menos do que os anfitriões do União Mogi, time que avança para a segunda fase pela primeira vez, pois foi o segundo colocado da chave. O líder do Grupo 25 foi o São Caetano, com sete pontos. Na partida preliminar, o time do Grande ABC bateu o lanterna Sergipe, que se despediu da competição sem pontuar, por 4 a 1.

Na próxima fase, o União Mogi enfrentará o Coritiba, líder do Grupo 26, enquanto o São Caetano pega o Flamengo-SP, segundo colocado dessa mesma chave.

FLUMINENSE PERDE - Já o Fluminense não conseguiu terminar a primeira fase da Copa São Paulo na liderança do Grupo 23. Nesta quinta, o time carioca enfrentou o Audax, em Osasco, e foi derrotado por 2 a 0. As duas equipes entraram em campo já classificadas.

Com o resultado, o Fluminense ficou na segunda colocação, com seis pontos, e por isso enfrentará o Londrina na próxima fase, etapa na qual a competição passa a ser disputada no formato de mata-mata. Líder, com nove pontos, o Audax terá o Taboão da Serra como adversário.

No Grupo 32, a Portuguesa, que entrou em campo já classificada, empatou sem gols com o Paraná e garantiu a primeira colocação da chave.

Confira os resultados desta quinta-feira na Copa São Paulo:

Aquidauanense-MS 1 x 4 Jacobina-BA

Parnahyba-PI 3 x 0 Sete de Dourados-MS

Volta Redonda-RJ 1 x 0 Santo André-SP

Água Santa-SP 0 x 1 Atlético-MG

Portuguesa 0 x 0 Paraná

Sergipe 1 x 4 São Caetano

Audax 2 x 0 Fluminense

São Raimundo-RR 0 x 1 Lagarto-SE

União Mogi-SP 0 x 0 Santos