Consórcio articula com Doria retomada de projetos

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



11/01/2019 | 07:00



A negociação em torno da descentralização da farmácia de alto custo do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, e da implantação da primeira Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) da região será retomada ainda neste mês pelo prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB), junto ao governador do Estado, João Doria (PSDB). Os dois devem se reunir em agenda marcada para última semana do mês para tratar dos dois assuntos.

Embora os projetos tenham todos os detalhes para implantação praticamente prontos, ainda não existe definição a respeito de prazos para efetivar as promessas firmadas ainda na gestão do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) e que durante o comando de Márcio França (PSB) ficaram paralisadas.

“Os processos estão prontos, na dependência apenas do Estado. Por isso, a descentralização e a Cross serão nossas prioridades neste novo modelo do Consórcio. Nosso compromisso é, neste encontro com o governador, já traçar cronograma para abertura dos serviços”, enfatiza Paulo Serra.

Na avaliação do presidente do Consórcio, o encontro será oportunidade para mostrar a importância dos projetos para as sete cidades, como é o caso da criação de pontos nos municípios para entrega de medicamentos e suplementos de alto custo fornecidos pelo Estado.

Em negociação há pelo menos três anos, a proposta chegou a ser aprovada no ano passado pelo Estado, quando o então secretário estadual da Saúde, David Uip, disse que a descentralização teria início por São Bernardo, com a instalação de um posto na unidade do Poupatempo do município. O prazo era o de que a transferência fosse feita até junho, o que não ocorreu, embora o espaço já esteja apto para isso. Após o projeto piloto, outros postos deverão ser instalados nas unidades de Poupatempo de Santo André, Diadema e Mauá.

No caso da Cross, o processo ainda depende de aval do governo estadual. A missão da central será de distribuir pacientes do Grande ABC para as vagas de atendimento nos equipamentos públicos de Saúde da região, propiciando, dessa forma, o ajuste da oferta disponível às necessidades imediatas do cidadão.

Atualmente, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, as duas propostas passam por análise de representantes da nova gestão.