União e Estado firmam acordo para destravar obra do Ferroanel

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



11/01/2019 | 07:00



Disposto a retomar obras viárias em todo País com apoio da iniciativa privada, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, se comprometeu ontem a retomar, ainda neste ano, o projeto para construção do Ferroanel, ramal ferroviário que contornará a Região Metropolitana de São Paulo, inclusive com um dos trechos cortando municípios do Grande ABC.

O compromisso foi anunciado durante reunião realizada em Brasília junto ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Na oportunidade, representantes do presidente Jair Bolsonaro (PSL) autorizaram ainda investimentos para execução de mais dois projetos de Mobilidade Urbana do Estado: o Trem Intercidades e a Rodovia Rio-Santos.

“São projetos que vamos conduzir a quatro mãos que eu tenho certeza que serão muito bem-sucedidos”, declarou Freitas ao avaliar o encontro com representantes do governado do Estado de São Paulo como “extremamente objetivo e produtivo”.

Segundo o ministro, os três projetos serão viabilizados por meio da iniciativa privada, medida esta que inclusive tem sido foco do atual governo estadual e da União.

No caso do Ferroanel, que terá a princípio dois trechos – Norte e Sul, sendo que o último cortará municípios da região –, o projeto será viabilizado a partir da renovação – estima-se por mais 30 anos – do período de concessão com a MRS Logística, que já opera o transporte de carga no Estado. O atual acordo vence em 2026.

Com a medida, a concessionária ficaria responsável por executar o projeto que segue o conceito do Rodoanel, porém, em ramal ferroviário. A ideia é contornar São Paulo com trilhos e escoar cargas do Porto de Santos para o Interior, o que liberaria a malha existente para o transporte de passageiros.

Conforme mostrado pelo Diário no mês passado, estudo contratado pelo governo estadual, por meio da Dersa (Departamento Rodoviário S/A), aponta impacto de pelo menos 20 mil passageiros por hora em trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) na região devido ao compartilhamento da malha ferroviária com composições responsáveis pelo transporte de cargas. A informação consta no Rima (Relatório de Impacto Ambiental) do projeto para construção do Trecho Norte do Ferroanel.

Com o aval da União, técnicos do governo estadual já trabalham para apresentar cronograma de atividades a serem executadas em relação ao projeto. “Os próximos passos (e encontros) já estão definidos e agora será dar sequência aos entendimentos”, explicou o governador ao elogiar a agilidade com representantes da União. “A orientação do ministro com grupos de trabalhos já formados e reuniões agendadas para este mês mostra a conduta profissional deste governo.”

Atualmente, o empreendimento Ferroanel Norte aguarda a finalização de estudos para obtenção de orçamento estimativo do empreendimento. A conclusão dos estudos está prevista para fevereiro. O trecho Sul, por sua vez, segue sem prazos.

Segundo Doria, no casodo Trem Intercidades, que beneficiará as regiões de Campinas e Vale do Paraíba, o projeto será feito por meio de licitação privada, que contará com compartilhamento de linhas já existentes. A Rio-Santos entrará no projeto de concessão da Nova Dutra, rodovia que liga os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.