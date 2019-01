Aos 27 anos de idade, Lucas Lucco aposta em tratamento contra a calvície

10/01/2019 | 21:04



Lucas Lucco chamou a atenção para um assunto temido por alguns homens: a calvície! O cantor, de 27 anos de idade, compartilhou no Instagram que está fazendo um tratamento que reforça o crescimento saudável dos fios, além de implementar vitaminas que ajudam no fortalecimento do cabelo. Mesmo sendo jovem, Lucas explicou que é importante tratar essa questão, já que ele possui outros homens carecas na família.

- O meu pai e meus dois avôs são calvos. Então eu tenho uma probabilidade muito maior de ficar careca. Melhor prevenir do que remediar.

O tratamento é feito através de uma agulha que pica o couro cabeludo e injeta as vitaminas e produtos específicos para os fios. Segundo o cantor, não dói nada! Mas ele também deve ser resistente à dor, já que tem um monte de tatuagens espalhadas pelo corpo, né?