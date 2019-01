da Redação



Terminou ontem o prazo para que os médicos formados no País se apresentassem aos municípios para assumir postos deixados pelos cubanos, em novembro, no programa Mais Médicos. A região ficou desfalcada com quatro vagas, sendo uma em Santo André, duas em São Bernardo e uma em Ribeirão Pires.

Mauá não retornou até o fechamento desta edição. São Caetano não é contemplada pelo programa e Rio Grande da Serra está em tratativas com o Ministério da Saúde para aderir ao Mais Médicos.

Nos dias 23 e 24, brasileiros formados no Exterior vão poder escolher as vagas disponíveis.