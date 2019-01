Do dgabc.com.br



O forte calor predomina nesta sexta-feira e a tendência se mantém para o fim de semana em todas as cidades do Grande ABC de acordo com informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O céu varia de parcialmente nublado a nublado, com máxima prevista de 34º e mínima de 22º. O aumento da umidade no início da tarde e a forte onda de calor favorecem a formação de nuvens e há previsão de pancadas de chuvas isoladas a partir da tarde.