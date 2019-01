Leo Kahn



11/01/2019 | 07:00



Substância volátil obtida por meio do alho, produzida pela reação enzimática entre a aliinase/aliina, e responsável pelo seu aroma característico.

Também conhecida como di-propenyl tiosulfinato, possui fator antibiótico, uma vez que sua presença nesse alimento funcional tem o intuito de livrar a planta de bactérias do solo, possuindo ainda vitaminas e uma série de outros minerais como o cálcio e o enxofre.

O alho estar cru ao ser ingerido faz diferença na obtenção de suas propriedades benéficas, porque o seu aquecimento implica na desnaturação e consequente perda substancial da aliinase.

Recomenda-se que seja utilizado na alimentação picado, fatiado, amassado até que seja obtida uma pasta ou curtido em azeite frio.

Outros benefícios:

- Aumento dos glóbulos brancos

- Estimula a resposta imunológica do organismo

- Possui propriedade antiplaquetária

- Antioxidante

- Antiviral

- Ação antitumoral

- Auxilia no tratamento de infecções urinárias

- Diminui as taxas de colesterol e triglicérides séricos

- Colabora no tratamento da acne

- Atua no controle da asma

- Hipotensor arterial

- Antiarrítmico

- Desintoxicante

- Atua no combate da obesidade



Saiba mais:

- A alicina é o principal componente biologicamente ativo do alho

- Está presente em outros alimentos do gênero Allium, como cebola, cebolinha e alho-poró.

- Quando em pó, na forma de extrato, é altamente eficaz para eliminar a bactéria Escherichia coli.

- É a mais frequente nas infecções da bexiga e do trato urinário.

- Tais infecções são frequentemente dolorosas, causam sensação de ardor durante a micção.

- O seu uso em pó, misturada a um veículo como o iogurte, mostrou-se eficaz para aliviar a coceira das lesões da candidíase vaginal.



Pode oferecer alguns efeitos colaterais desagradáveis como:

- Halitose

- Odor corporal

- Erupções cutâneas e reações alérgicas

- Náuseas, vômitos, urticária e diarreia

- O consumo de alho, principalmente cru, pode irritar o trato gastrointestinal.

- Se estiver tomando medicamentos anticoagulantes, não tome suplementos com alicina.

- A ingestão diária deve variar de 600 a 900 mg.

- Tal quantidade corresponde, por sua vez, a um dente de alho grande e cru, ou dois dentes pequenos.

- O suplemento ele deve conter pelo menos 180 mg de extrato de alicina.

Uma porção de alho de 28 gramas contém:

- Manganês

- Vitamina B6

- Vitamina C

- Selênio

- Fibra

- Possui outros nutrientes, como cálcio, potássio, cobre, fósforo, ferro e vitamina B1.