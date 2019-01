São Caetano goleia e garante vaga na Copa São Paulo

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



10/01/2019 | 20:02



O São Caetano está na segunda fase da Copa São Paulo. Depois de fazer 2 a 1 no Santos, segunda-feira, o time embalou e goleou o Sergipe por 4 a 1, nesta tarde, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes. Com o resultado, a equipe chegou aos sete pontos e ficará com uma das duas vagas do Grupo 25 independentemente do resultado do jogo do Santos contra o União MOgi, que jogam ainda hoje.



Hernandes, aos sete minutos, abriu o placar para o São Caetano, que foi surpreendido e sofreu o empate do Sergipe, aos 36, com Arnold. Dai em diante só deu Azulão. No segundo tempo, Marcus Vinícius definiu a vitória com três gols, aos 11, aos 18 e aos 36 minutos.