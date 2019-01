No Campestre, a mesma casa, a mesma rua...

Ademir Médici



11/01/2019 | 07:00



Esta casa ainda não tinha nem portão. Erguida com todo zelo, verdadeira vitória familiar. Um teto para morar, para criar os filhos, festejar com eles o aniversário de cada um, deixar a casa para trabalhar e retornar para o merecido descanso entre os seus.

Esta história é comum também em Santo André e Grande ABC. Os antigos falam sempre na compra do terreno, na construção da casa, com o poço raso da água, com a fossa séptica para o esgoto – daí a existência da profissão do poceiro.

No caso da família Mendes Ferreira, uma história documentada fotograficamente. Estamos na Rua Jequitinhonha, 715, bairro Campestre, Santo André.



- Amigos do Bairro Campestre

- Memórias de infância, memórias eternas...

- Entrevistado: Leandro Mendes Ferreira

- Sintonizem: www.dgabc.com.br

- Amanhã em Memória: uma excursão à Praia Grande.

Interação com Facebook



‘Superstições alternativas’



Fala-se muito na Idade Média como a ‘idade das trevas’, mas é bem possível que a ignorância, nestes tempos modernos, tenha assumido proporções nunca dantes vistas na história da humanidade.

Da crônica de Lourenço Diaféria publicada pelo Diário em 11 de janeiro de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 11 de janeiro de 1989 – ano 31, edição 6959

Manchete – Governo promete acabar com 11 estatais este mês

Diadema – Motoristas da ETCD (Empresa de Transportes Coletivos de Diadema) entram em greve por falta de pagamento.

Automóveis – Ford lança a série especial do Escort para competir com o Kadett (GMB/Chevrolet).

Cultura & Lazer – Dançar, um prazer que cerca o ABC. Casas de samba, danceterias e discoteques são frequentadas com assiduidade por 22 mil pessoas a cada final de semana. Reportagem: Shalimar Prats, com fotos de Artur Florêncio.

As casas mais procuradas eram: Sunshine e Tênis Clube, em Santo André; Emerald Hill, em São Bernardo; Zoster, Hipnoses 2000 e Babaréu, em São Caetano.

CARNAVAL 89 – Diadema e Mauá não terão desfiles de rua. Santo André e São Bernardo promoverão apresentações de blocos e escolas.

Em 11 de janeiro de...

1919 – Declarada a falência da Sociedade Anônima Cerâmica Privilegiada do Estado de São Paulo, a que deu nome ao bairro da Cerâmica, em São Caetano.

Passam a atuar como síndicos: J. J. Pereira Braga, Álvaro Peixoto e Ernesto de Castro & Companhia, que atendiam no escritório da companhia, localizado no Centro de São Paulo: Rua Boa Vista, nº 11, sobrado.

Nota – Mesmo no triângulo histórico paulistano ainda havia sobrados, que aos poucos seriam substituídos por arranha-céus. E logo entraria na história da industrialização do Grande ABC a Cerâmica São Caetano, de conceito nacional e internacional.

- A guerra acabou. Do noticiário do Estadão: proclamada a República no Luxemburgo.

- De um artigo na seção esportiva do Correio Paulistano: “Há entre nós diversos meios de praticar esporte. Todos eles, sem exceção, contam um grande número de adeptos fervorosos. O futebol reúne a maioria dos esportistas paulistanos”.

Hoje

- Dia do controle da poluição por agrotóxicos. Data criada em 2002.

Santos do Dia

- Higino. Papa. Governou a Igreja entre os anos 136 e 140

- Teodósio

- Sálvio

- Honorata

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 11 de janeiro:

- Em Tocantins, Barrolândia

- Na Paraíba, Varzea

Fonte: IBGE