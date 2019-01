Notícias da semana - 7 a 13 de janeiro

Da Redação



13/01/2019 | 07:00



INTERNACIONAL

Presidente dos EUA briga por muro na divisa com o México

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda deseja construir gigantesco muro na fronteira com México, vizinho na América do Norte. A ideia foi a principal proposta do empresário e político durante a campanha para o cargo, em 2016. Segundo ele, os imigrantes ilegais (que não atendem leis específicas para entrada nas nações de destino) têm complicado a economia local e tirado oportunidades de emprego para cidadãos legítimos.

Na terça-feira, Trump realizou anúncio na TV para falar sobre o que diz ser crise humanitária e de segurança no Sul, onde ocorre o encontro com o território mexicano. Alguns serviços federais estão paralisados enquanto não houver acordo sobre o projeto, avaliado em US$ 5,7 bilhões (cerca de R$ 21,14 bilhões). Ele busca apoio de adversários no Congresso norte-americano.

Desde abril, os Estados Unidos adotaram ‘tolerância zero’ para imigrantes sem visto (autorização concedida por país a estrangeiro lhe dando permissão para permanecer por determinado tempo), os acusando de crime. Crianças e adolescentes têm sido separados das famílias, uma vez que os adultos são detidos e os filhos acabam enviados para abrigos.

FUTEBOL

Mbappé é o jogador mais valioso da atualidade

Foi divulgada a primeira lista do ano com avaliação dos jogadores de futebol mais valiosos da atualidade. Segundo a Cies Football Observatory, da Suíça, na Europa, o atleta em alta no esporte é o francês Kylian Mbappé, 20 anos, do PSG, da França, avaliado em US$ 249,9 milhões (cerca de R$ 929,38 milhões). Todo o cálculo leva em conta fatores como idade, habilidades, tempo de contrato e resultados obtidos nos últimos tempos.

O top 3 do ranking é completado pelo britânico Harry Kane (Tottenham Hotspur, da Inglaterra), com preço estimado de US$ 229,1 milhões, e o brasileiro Neymar (PSG), custando por volta de US$ 225,4 milhões.

ECONOMIA

Preço da cesta básica cresce em 18 capitais brasileiras

A soma do valor dos produtos que compõem a cesta básica (com itens básicos para preparar refeições ao longo de um mês) encontrada em mercados aumentou nas 18 capitais pesquisadas em dezembro, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). São Paulo se destaca pelo maior preço (R$ 471,44), com o menor valor sendo em Recife (R$ 340,57).

A pesquisa também mostra que no último mês de 2018, o salário mínimo (quantia estipulada pelo governo federal para servir de base ao salário das pessoas) necessário para manutenção de família de quatro pessoas deveria ser de R$ 3.960,57. Oficialmente, o valor acertado é de R$ 998, quase quatro vezes menor.