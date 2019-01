Moto autônoma: BMW mostra R 1200 GS na CES 2019

Maria Beatriz Vaccari



10/01/2019 | 18:18

A BMW aproveitou sua presença na CES 2019 (Consumer Electronics Show), em Las Vegas, nos Estados Unidos, para apresentar a BMW R 1200 GS autônoma. O modelo conceito é capaz 0de ligar, acelerar, fazer curvas e desacelerar até parar – tudo sozinho.

A montadora acredita que uma motocicleta autônoma pode ajuda a melhorar as condições do trânsito. Além disso, ela deve ajudar o motorista a aprimorar permanentemente as suas habilidades de pilotagem, uma vez que realiza curvas perfeitas e escolhe os momentos ideais de frenagem e aceleração.

Moto autônoma da BMW

A R 1200 GS autônoma foi revelada em setembro do ano passado, durante o BMW Motorrad Techday 2018, no campo de testes do BMW Group em Miramas, no sul da França. Vale destacar que o objetivo central do projeto não é lançar uma motocicleta que dirige sozinha, e sim aprimorar sistemas para tornar a condução de uma motocicleta ainda mais segura e confortável, além de ampliar o prazer de pilotar.

