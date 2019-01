Diretor admite ter mostrado as genitais para Cameron Diaz durante filme: Achei que estava sendo engraçado

10/01/2019 | 18:04



O diretor americano Peter Farrelly confessou, em matéria para o site The Cut, que mostrou o pênis para Cameron Diaz e diversos colegas de elenco durante a produção do filme Quem Vai Ficar Com Mary?, em 1998. O ato, inclusive, era algo comum para Peter e o irmão, Bobby. Entretanto, o diretor reconheceu seu erro.

- Fui um idiota. Fiz isso há décadas e achei que estava sendo engraçado, mas a verdade é que estou envergonhado. Sinto muitíssimo.

Embora o diretor só tenha vindo à público se desculpar pelo ocorrido agora, o caso já é conhecido desde 1998! Na época, em um artigo publicado pelo jornal Newsweek, o ato foi considerado algo pequeno e engraçado, mesmo que hoje em dia seja reconhecido como assédio sexual. O acontecimento foi comentado, inclusive, por Cameron Diaz.

- Quando um diretor mostra o pênis na primeira vez em que você conhece ele, você precisa reconhecer que ele é um gênio criativo.

Peter é diretor de Green Book: O Guia, filme que ganhou diversos prêmios no Globo de Ouro deste ano e tem grandes chances de concorrer ao Oscar. Mas, devido a essa recente polêmica, existem chances reais do diretor ficar de fora da corrida pela estatueta.