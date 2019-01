Em busca dos mais fortes

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



13/01/2019 | 07:00



Uma das maiores histórias modernas envolve a chegada de pequeno alienígena na Terra. Busca por sete esferas mágicas capaz de realizar desejos. Sua paixão pelas artes marciais. O encontro com outros sobreviventes da mesma raça guerreira. A facilidade para fazer amigos. Constantes batalhas contra adversários cada vez mais fortes. Esse é resumo da vida de Goku, popular protagonista de Dragon Ball. A saga japonesa, criada na década de 1980 como mangá, como é conhecido o estilo de história em quadrinhos realizado no Japão, reúne fãs de diferentes gerações e ainda se mostra popular entre o atual público infantil – e juvenil, adolescente e adulto.

Trata-se da maior obra da carreira do escritor e ilustrador japonês Akira Toriyama, atualmente com 63 anos e ainda trabalhando com esse universo, mas só como autor das histórias. Inicialmente, ele havia criado homenagem ao ator Jackie Chan com a série Dragon Boy, mas uma lenda chinesa expandiu suas ideias. No antigo conto literário Jornada ao Oeste, o rei macaco consegue se transformar em humano (mas com o rabo ainda à mostra), usa nuvem como transporte e conta com bastão capaz de se aumentar e diminuir. Toriyama colocou esses elementos nas características e aventuras iniciais de Goku, acrescentando comédia, aventura e ação ao longo do tempo.

Também não passa despercebida a influência de Superman para que a segunda fase da série, Dragon Ball Z, ganhasse forma. Ela foca na origem extraterrestre de Goku, cujo nome ‘verdadeiro’ é Kakaroto, ao qual é chamado pelo irmão Vegeta. A questão espacial faz com que a saga amplie a quantidade de personagens prontos para atacar a Terra e nosso universo. Para muitos fãs, é o momento mais legal de toda a franquia oficial.

Detalhe que a terceira etapa, Dragon Ball GT, teve o autor somente como supervisor e não é contabilizada por ele como integrante de todo o conto.

Atualmente, o personagem principal conta com a ajuda de familiares, amigos e antigos vilões em torneios contra outros guerreiros intergalácticos com o objetivo de salvar a Terra, além de provar quem é o mais forte. Essas disputas fazem parte de Dragon Ball Super, em exibição no Cartoon Network.

NOS CINEMAS - A história dos saiyajins ganha mais um capítulo cinematográfico com Dragon Ball Super: Broly – O Filme, já em cartaz nas telonas brasileiras e com cópias nas salas do Grande ABC. As atenções estão voltadas para Broly, outro remanescente da famosa raça guerreira da qual Goku faz parte e tido como um dos mais poderosos do grupo.

Ele já apareceu em longa-metragens animados especiais no passado, mas nunca tinha feito parte da história original. Claro que sua ‘estreia’ é cheia de lutas e explosões de energias que divertem o público há gerações.

Conto dos anos 1980 continua nos mangás

As histórias começaram a ser publicadas em 1984, na revista Weekly Shonen Jump, com o autor Akira Toriyama finalizando o conto original em 1995. Foram impressos 519 capítulos semanais, sendo reunidos em 42 volumes como obra individual.

Os brasileiros tiveram contato somente a partir de 1997, em publicações da Editora Abril. Mas foi em 2000, data do lançamento do mangá no País, pela Conrad Editora, que os fãs passaram a fazer suas coleções. Diversas edições e versões especiais já foram apresentadas em português.

O mais recente capítulo é Dragon Ball Super (Planet Manga), distribuído a cada dois meses com cerca de 200 páginas e preço de R$ 21,90. Iniciada em 2015 para os leitores japoneses, a atual fase coloca os personagens em torneios contra poderosos adversários de outros universos.

Atual jogo de luta reúne personagens em combates

Os combates e a ação são elementos base para a popularidade de Dragon Ball e a mídia digital tenta aproveitar ao máximo essa dinâmica. Jogos inspirados nesse universo são produzidos há mais de 30 anos e os consoles das gerações recentes não param de receber títulos. As atenções dos gamers atuais estão voltadas para Dragon Ball FighterZ, colocado no mercado em janeiro do ano passado e com cópias disponíveis para PlayStation 4, Xbox One e PC. Atualizações on-line ainda agitam o título.

Como não poderia ser diferente, trata-se de jogo de luta ambientado em cenários como a metrópole onde vive Bulma, as planícies do planeta Namekusei e a arena do torneio de artes marciais. Há opções de batalhas aleatórias, disputa com amigos – por meio da internet ou presencial como segundo player – e modo história. Neste último, a trama mostra a Força Red Ribbon com exército de clones dos guerreiros de Dragon Ball para destruir os originais. Entre as novidades está a poderosa Andróide 21.

Os gráficos são em 2D, com tudo parecendo ter sido desenhado. Até três personagens podem ser escolhidos nas disputas recheadas de combos e golpes especiais, incluindo o poderoso Kamehameha da família de Goku, o raio Makankosappo de Piccolo e o bizarro poder de Majin Boo em transformar o adversário em chocolate para comê-lo.

A luta entre Goku e Freeza é considerada a mais longa da história dos animês, tendo sido mostrada em detalhes na TV por quatro oras e 13 minutos;

Akira Toriyama já revelou que seu personagem favorito dentro do universo que criou é Piccolo. Ele também confessou que Vegeta está entre os que não gosta tanto.