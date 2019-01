10/01/2019 | 17:04



Na época do Orkut, os perfis falsos eram muito comuns. Mas parece que nem todo mundo deixou essa moda para trás! Neymar Jr. que diga! O jogador se irritou com um fake que andou se passando por ele no WhatsApp e mandou um recadinho para o anônimo nos Stories.

O craque postou o print de um número de telefone no aplicativo de conversa, que possuía sua foto ao lado do filho e o DDD de um número estrangeiro. Na imagem, Neymar escreveu:

Cuidado com esse número! Não é meu, é fake! Recadinho: Ô babaca! Vai fazer isso até quando? Toma tendência e vira um ser humano de verdade! Incrível até onde as pessoas vão.