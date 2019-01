Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



10/01/2019 | 17:03



Com péssima atuação, sobretudo da defesa, o Santo André perdeu do Volta Redonda por 1 a 0, na tarde desta quinta-feira (10), no Estádio do Canindé, e não tem mais chances de avançar na Copa São Paulo.

Com apenas um ponto, o time andreense pode terminar na lanterna do Grupo 32 se o Paraná derrotar ou até empatar com a Portuguesa, em jogo que começa às 17h15. Lusa e Volta Redonda já estão classificados.

O único gol do jogo foi marcado por Romário, de cabeça, aos 38 minutos do primeiro tempo.