‘Um Dia na Broadway’ volta ao cartaz hoje em São Paulo

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



11/01/2019 | 14:54



Os musicais norte-americanos são famosos por suas produções impecáveis. E é baseado em dez desses espetáculos que volta ao cartaz hoje, às 21h, o musical Um Dia na Broadway, no Teatro Bradesco, em São Paulo. O espetáculo tem direção-geral do italiano radicado no Brasil Billy Bond.

A história começa com a chegada de uma família de férias em Nova York. Para comemorar o aniversário de casamento, um casal viaja acompanhado pelos filhos para a cidade onde se conheceu e se apaixonou. Logo há um desencontro e as crianças se separam deles. Por saberem que os pais amam músicais, os procuram na Broadway, onde assistem a clássicos.

A encenação – com 32 pessoas em cena, entre atores, cantores e bailarinos, músicos e técnicos – tem trechos de Priscilla (ao som de It’s Raining Men), Evita (Don’t Cry for me Argentina), Grease (Summer Night), West Side Story (Tonight), Jesus Cristo Superstar (Superstar), Mamma Mia (Dancing Queen), Cats (Memories), Chicago (All That Jazz), Les Miserable (One Day More) e Mary Poppins (Supercalifragilistic).



Um Dia na Broadway – Musical. Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500). Sextas e sábados, 21h, e domingos, 20h. Até 10 de fevereiro. Ingr.: a partir de R$ 25 em www.teatrobradesco.com.br.