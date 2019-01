Pouco aproveitado, meia Bryan Ruiz pede para deixar o Santos

10/01/2019 | 16:35



O meia Bryan Ruiz espera acertar nos próximos dias sua saída do Santos e pretende fazer um acordo para que a rescisão do contrato seja amigável, sem que seja preciso pagar multa ao clube alvinegro. O jogador de 33 anos está insatisfeito por ter sido pouco aproveitado.

O empresário do atleta confirmou que negocia a saída do jogador desde que ele se reapresentou para fazer a pré-temporada. "Desde que chegou ao Brasil, Bryan tem conversado com a diretoria para buscar uma saída amigável do clube. Nas próximas horas, teremos mais detalhes. Ele está muito agradecido à diretoria do clube", disse Kristian Argueda, ao La Nación, da Costa Rica.

Bryan Ruiz foi contratado no meio do ano passado, vindo do Sporting, de Portugal. Ele precisou passar por um período de recondicionamento físico e depois não conseguiu apresentar o futebol que se esperava dele, o que o fez ser pouco utilizado pelo técnico Cuca.

Neste ano, o jogador percebeu que também não deveria ser muito utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli, que ainda pediu a contratação do venezuelano Yeferson Soteldo, nome que atua na mesma função do costa-riquenho.