Dise de Santo André apreende 130 kg de drogas

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



10/01/2019 | 16:31



Policiais Civis da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Santo André – que abrange também as cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – apreenderam nesta quinta-feira (10), 130 quilos de drogas, além de maquinários para embalar os entorpecentes e embalagens destinadas às vendas. A operação, denominada Alta Fluidez, teve início em 2018 e já totalizou mais de 700 quilos de drogas apreendidas entre as quatro cidades correspondentes.

Na deflagração de hoje, foram recolhidos sacos de maconha, crack, cocaína e haxixe. Os entorpecentes estavam alocados em apartamento desabitado no CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) Teotônio Vilela, na Capital.

Investigador chefe da Dise de Santo André, Cristiano Pereira Cardoso de Souza, explicou que a apreensão foi possível após denúncia telefônica. “A equipe de investigação foi checar a informação e chegaram ao endereço. Encontraram ainda pochete com chave e controle de portão. Por tentativa de erro e acerto, foram de apartamento em apartamento até achar o que correspondia a chave.”

Segundo Souza, por conta das investigações, que já perduram desde julho do ano passado, a polícia já sabia que o apartamento era potencialmente armazenado com drogas. “A informação inicial é a de que essa droga abastecia o tráfico do bairro Capuava, em Santo André.”