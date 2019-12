Sorteio da Mega da Virada: veja carros milionários à venda no Brasil

Leo Alves

Do Garagem360



30/12/2019 | 18:18



Com o prêmio da Mega Sena da virada, é possível comprar diversos carros milionários que são vendidos no Brasil. O Range Rover é um dos exemplos, já que ele recebeu uma versão especial que pode ser encomendada no País por R$ 1.157.088. Com entre-eixo alongado e interior mais refinado, o modelo chega para ser o mais caro entre os veículos da marca inglesa.

Esta galeria especial do Garagem360 reúne todos os carros que ultrapassam a barreira de R$ 1 milhão. Foram considerados apenas os veículos com marcas representadas oficialmente no mercado brasileiro.

Carros milionários do Brasil

Foto: Divulgação Carros milionários - Audi R8: R$ 1 milhão Foto: Divulgação Audi R8: R$ 1 milhão Foto: Divulgação Audi R8: R$ 1 milhão Foto: Divulgação Ferrari 488 GTB: R$ 1.999.950 Foto: Divulgação Ferrari 488 GTB: R$ 1.999.950 Foto: Divulgação Ferrari 488 GTB: R$ 1.999.950 Foto: Divulgação Ferrari 488 Spider: R$ 2.699.900 Foto: Divulgação Ferrari 488 Spider: R$ 2.699.900 Foto: Divulgação Ferrari 488 Spider: R$ 2.699.900 Foto: Divulgação Ferrari 812 Superfast: R$ 3.950.000 Foto: Divulgação Ferrari 812 Superfast: R$ 3.950.000 Foto: Divulgação Ferrari 812 Superfast: R$ 3.950.000 Foto: Divulgação Ferrari GTC4Lusso: R$ 2.349.000 Foto: Divulgação Ferrari GTC4Lusso: R$ 2.349.000 Foto: Divulgação Ferrari GTC4Lusso: R$ 2.349.000 Foto: Divulgação Ferrari Portofino: R$ 1.780.000 Foto: Divulgação Ferrari Portofino: R$ 1.780.000 Foto: Divulgação Ferrari Portofino: R$ 1.780.000 Foto: Divulgação Lamborghini Aventador: entre R$ 2.990.000 e R$ 5 milhões Foto: Divulgação Lamborghini Aventador: entre R$ 2.990.000 e R$ 5 milhões Foto: Divulgação Lamborghini Aventador: entre R$ 2.990.000 e R$ 5 milhões Foto: Divulgação Lamborghini Huracán: entre R$ 1.430.000 e R$ 2.485.000 Foto: Divulgação Lamborghini Huracán: entre R$ 1.430.000 e R$ 2.485.000 Foto: Divulgação Lamborghini Huracán: entre R$ 1.430.000 e R$ 2.485.000 Foto: Divulgação Land Rover Range Rover SVAutobiography: R$ 1.157.088 Foto: Divulgação Land Rover Range Rover SVAutobiography: R$ 1.157.088 Foto: Divulgação Land Rover Range Rover SVAutobiography: R$ 1.157.088 Foto: Divulgação Maserati GranTurismo: R$ 1.150.000 Foto: Divulgação Maserati GranTurismo: R$ 1.150.000 Foto: Divulgação Maserati GranTurismo: R$ 1.150.000 Foto: Divulgação Maserati Levante R$ 1.700.000 Foto: Divulgação Maserati Levante R$ 1.700.000 Foto: Divulgação Maserati Levante R$ 1.700.000 Foto: Divulgação McLaren 570S: entre R$ 1.399.000 e R$ 1.780.000 Foto: Divulgação McLaren 570S: entre R$ 1.399.000 e R$ 1.780.000 Foto: Divulgação McLaren 570S: entre R$ 1.399.000 e R$ 1.780.000 Foto: Divulgação McLaren 720S: entre R$ 2.250.000 e R$ 2.599.000 Foto: Divulgação McLaren 720S: entre R$ 2.250.000 e R$ 2.599.000 Foto: Divulgação McLaren 720S: entre R$ 2.250.000 e R$ 2.599.000 Foto: Divulgação Mercedes-AMG GT C Roadster: R$ 1.064.900 Foto: Divulgação Mercedes-AMG GT C Roadster: R$ 1.064.900 Foto: Divulgação Mercedes-AMG GT C Roadster: R$ 1.064.900 Foto: Divulgação Mercedes-AMG GT R: aproximadamente R$ 1,2 milhão Foto: Divulgação Mercedes-AMG GT R: aproximadamente R$ 1,2 milhão Foto: Divulgação Mercedes-AMG GT R: aproximadamente R$ 1,2 milhão Foto: Divulgação Mercedes-AMG G 63: R$ 1.049.900/ R$ 1.179.900 Foto: Divulgação Mercedes-AMG G 63: R$ 1.049.900/ R$ 1.179.900 Foto: Divulgação Mercedes-AMG G 63: R$ 1.049.900/ R$ 1.179.900 Foto: Divulgação Mercedes-AMG S 63 L 4MATIC+: R$ 1.027.900 Foto: Divulgação Mercedes-AMG S 63 L 4MATIC+: R$ 1.027.900 Foto: Divulgação Mercedes-AMG S 63 L 4MATIC+: R$ 1.027.900 Foto: Divulgação Porsche 911 GT3 RS: R$ 1.242.000 Foto: Divulgação Porsche 911 GT3 RS: R$ 1.242.000 Foto: Divulgação Porsche 911 GT3 RS: R$ 1.242.000