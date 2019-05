Mega sorteia R$ 170 mi: veja carros milionários que dá para comprar com a fortuna

Leo Alves



08/05/2019 | 09:18

Nesta quarta-feira (8), a Mega Sena vai pagar um de seus maiores prêmios da história. Quem acertar as seis dezenas vai levar para casa a bagatela de R$ 170 milhões. Com este prêmio, é possível comprar diversos carros milionários que são vendidos no Brasil. O Range Rover é um dos exemplos, já que ele recebeu uma versão especial que pode ser encomendada no País por R$ 1.157.088. Com entre-eixo alongado e interior mais refinado, o modelo chega para ser o mais caro entre os veículos da marca inglesa.

Esta galeria especial do Garagem360 reúne todos os carros que ultrapassam a barreira de R$ 1 milhão. Foram considerados apenas os veículos com marcas representadas oficialmente no mercado brasileiro.

Carros milionários do Brasil