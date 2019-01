Leo Alves



10/01/2019 | 16:18

Nesta semana, a Land Rover entrou para o clube dos carros milionários do Brasil. O Range Rover recebeu uma versão especial que pode ser encomendada no País por R$ 1.157.088. Com entre-eixo alongado e interior mais refinado, o modelo chega para ser o mais caro entre os veículos da marca inglesa.

Além do Range Rover SVAutobigraphy, esta galeria especial do Garagem360 reúne todos os carros que ultrapassam a barreira de R$ 1 milhão. Foram considerados apenas os veículos com marcas representadas oficialmente no mercado brasileiro.

Carros milionários do Brasil