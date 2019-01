Fornecimento de energia elétrica em Rio Grande será interrompido em seis bairros

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



10/01/2019 | 15:32



Seis bairros de Rio Grande da Serra terão o fornecimento de energia elétrica interrompido a partir de sábado (12) para a realização de manutenções programadas agendadas pela concessionária Enel (antiga Eletropaulo). São eles: Oásis Paulista, Vila Tsuzuki, Vila Conde, Jardim Novo Horizonte, Jardim Encantado e Centro.

De acordo com comunicado divulgado pela administração municipal, os trabalhos serão realizados em dias alternados e com horários programados. O restabelecimento poderá ser feito antes do previsto.

Confira as datas, horários e locais dos desligamentos:

12/1 (sábado), das 13h30 às 20h – Oásis Paulista

17/1 (quinta-feira), das 14h às 19h30 – Vila Tsuzuki

17/1 (quinta-feira), das 9h às 15h – Vila Conde

18/1 (sexta-feira), das 9h30 às 15h30 – Jardim Novo Horizonte

18/1 (sexta-feira), das 9h30 às 15h30 – Jardim Encantado

18/1 (sexta-feira), das 9h30 às 15h30 - Centro