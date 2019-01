Documentário sobre Michael Jackson mostra possível abuso sexual do cantor e causa polêmica

10/01/2019 | 15:04



Os gestores da fortuna de Michael Jackson vieram a público para criticar o novo documentário sobre o cantor, que estreará durante o festival de Sundance.

Segundo o TMZ, a produção faz alegações de abuso sexual cometidos pelo cantor contra garotos, e a equipe de Michael acredita que seja uma forma de explorar a imagem do astro, morto em 2009.

Essa é outra chocante produção que tenta, de forma patética e ultrajante, explorar e ganhar dinheiro em cima de Michael Jackson. É desconcertante o motivo pelo qual qualquer produtor de sucesso gostaria de se envolver com esse projeto, disse o gestor.

O documentário, intitulado Leaving Neverland (Deixando Neverland, em tradução livre e fazendo referência ao nome do rancho de Michael), trará acusações de dois garotos contra o cantor. Ainda não se sabe quem serão os personagens da produção, mas tudo indica que Wade Robson e James Safechuck estarão presentes, pois, no mesmo depoimento, e equipe de Michael declara que ambos testemunharam, perante juramento, que Michael nunca fez nada inapropriado com eles.