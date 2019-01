Nego do Borel posta foto de sunga e chama a atenção de fãs: Que mala é essa

10/01/2019 | 15:04



Nego do Borel está aproveitando o verão do jeito que todo mundo gostaria de estar: na praia, em um iate e com pouca roupa! E não é só o cantor que está gostando desses dias usando apenas sunga, não! As fãs do funkeiro também estão curtindo bastante!

Na última quarta-feira, dia 9, Nego postou uma foto só de roupa de banho de piscina e seus seguidores foram à loucura! O músico recebeu vários comentários elogiando a boa forma e algo a mais. Uma fã comentou:

Pelo tamanho da mala vai ser uma viagem longa.

Outra seguidora escreveu:

Que mala é essa?

Além de Nego, estavam no iate Aline Riscado e Bianca Andrade, a Boca Rosa. Nesta quinta-feira, dia 10, no entanto, o cantor postou nos Stories que revelou que ele já voltou para os estúdios de gravação. Todo Carnaval tem seu fim, não é mesmo?