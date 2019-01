Em vídeo supostamente manipulado, Jason Momoa se envolve em polêmica com assédio

10/01/2019 | 15:04



Jason Momoa foi alvo de uma infeliz brincadeira - se é que pode se chamar assim - que viralizou nas redes sociais. Na última quarta-feira, dia 9, um vídeo onde o ator supostamente assedia uma das filhas circulou na internet, e uma série de pessoas compartilhou a informação. Pouco tempo depois, foi visto que, na verdade, o conteúdo tinha sido aparentemente manipulado por alguém que, ao que tudo indica, é brasileiro.

No vídeo, que já foi deletado da web, Momoa aparece fazendo carícias na barriga da filha. A menina se mostra desconfortável com a situação, o que gera uma comoção muito forte entre os internautas, que começaram a atacar o ator em suas redes sociais. Aos poucos, alguns usuários desconfiaram das imagens e encontraram o vídeo original - que você pode ver abaixo - onde nenhum tipo de assédio acontece.

Segundo informações do jornal Destak, a assessoria de Momoa entrou em contato com o fã clube do ator no Brasil e pediu para que os internautas não compartilhassem o material. Além disso, ainda segundo o veículo, o astro tomará medidas legais contra o autor (ou os autores) de toda a polêmica. Que situação chata, né?