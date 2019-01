Inspirado no CLS, novo Mercedes-Benz CLA é revelado

Leo Alves



10/01/2019 | 14:48

Revelada nesta semana, a nova geração do Mercedes-Benz CLA ficou mais distante da Classe A. Para isso, o cupê de quatro portas pegou carona no design de seu primo maior, o CLS. As linhas externas remetem ao modelo maior, embora o interior siga praticamente idêntico ao Mercedes mais barato da linha.

IA Mercedes-Benz CLA

Além das mudanças visuais, o novo CLA está mais tecnológico. A nova versão do sistema de inteligência artificial MBUX consegue até mesmo detectar alguns movimentos do motorista. De acordo com o gesto, ela executa alguma função no carro, como acender uma luz do interior.

Recursos semiautônomos também foram adicionados ao carro. A frenagem automática de emergência e o assistente de manutenção de faixa são algumas das tecnologias que equipam o cupê.

Maior

A nova geração também cresceu em praticamente todas as medidas. O comprimento foi para 4,68 m (+ 4,8 cm), a largura passou para 1,83 m (+ 5,3 cm) e o entre-eixos aumentou para 2,72 m (+3 cm). Apenas a altura diminuiu 2 mm e agora tem 1,439 m.

Por enquanto, apenas o modelo CLA 250 foi revelado. Equipado com motor 2,0l de 225 cv, ele é associado ao câmbio de embreagem dupla de sete marchas.