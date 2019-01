Paulo Serra e Auricchio se reúnem para discutir novo modelo do Consórcio

Do Diário do Grande ABC



10/01/2019 | 14:23



Novo presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), se reuniu na manhã desta quinta-feira (10) com o chefe do Executivo de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB). O encontro, segundo os tucanos, foi para debater a construção de outro modelo de regionalidade.

No fim do ano passado, Auricchio confirmou a saída de São Caetano do Consórcio, com críticas ao alto custo da entidade. Na visão dele, o grupo estava “paquidérmico e oneroso”. Porém, no dia que Paulo Serra foi eleito para comandar o colegiado, teceu elogios ao correligionário depois de ouvir que Paulo Serra defendia mudanças no Consórcio.

“Recebi o amigo e prefeito de Santo André, Paulo Serra. Tivemos uma ótima conversa sobre o novo modelo de regionalidade do Grande ABC”, comentou Auricchio, nas redes sociais.

Além de São Caetano, deixaram o Consórcio os municípios de Diadema e de Rio Grande da Serra. Paulo Serra, em seu discurso inicial, disse que iria dialogar com as cidades para retorno.