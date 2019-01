Latam anuncia voos a Bolívia e amplia rota a Boston

Redação



10/01/2019 | 14:18

A Latam iniciou 2019 com novidades em suas rotas internacionais. A partir de abril, a companhia vai operar três voos a Bolívia por semana. Além do início dessa rota, a empresa vai ampliar o vooSão Paulo-Boston, que ganhará uma nova saída aos sábados.

Voos a Bolívia: Latam

Nos voos a Bolívia, será usado um avião Airbus A320. Com 168 assentos (158 na econômica e 12 na Premium Economy), os voos vão decolar do aeroporto de Guarulhos à 0h05 de segundas, quartas e sextas-feiras. A chegada em Santa Cruz de la Sierra tem previsão de ocorrer sempre às 2h15, no horário local. O tempo previsto de viagem é de 3h10.

No sentido inverso, as decolagens devem rolar sempre às 3h da manhã, com chegada em São Paulo às 7h05 do horário de Brasília. Eles serão operados nos mesmos dias da semana. A estreia da rota será em 1º de abril de 2019, mas as passagens já estão à venda.

Ampliação São Paulo-Boston

A partir de 6 de abril, um novo voo será disponibilizado para a rota São Paulo-Boston. Operado por um Boeing 767 com 221 lugares (191 em classe econômica e 30 em Premium Business), o trajeto será realizado aos sábados, às 23h25. No sentido inverso, partirá às 17h25 da cidade americana.