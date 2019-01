Gleici Damasceno declara torcida contra competidor de novo Big Brother Brasil

10/01/2019 | 14:04



O Big Brother Brasil 19 nem começou e as polêmicas já surgiram! Na última quarta-feira, dia 9, a lista com os 18 selecionados foi divulgada e é claro que o público já foi stalkear as sisters e os brothers para saber um pouco mais da intimidade e do passado deles.

Foi-se descoberto, por exemplo, que o competidor Maycon Santos, de 27 anos de idade, vendedor de queijos, já fez sua estreia na televisão no ano de 2017, ao participar do programa apresentado pela Eliana no SBT. Ele foi um dos participantes do quadro Rola ou Enrola, cujo foco era conseguir uma parceira ou um parceiro para o inscrito. Muito envolvido com o clima do quadro, ele chegou a até mesmo a xavecar a apresentadora, o que fez com que ela declarasse:

- Esse rapaz é saidinho

Outro concorrente que já deixou o público surpreso por causa do passado amoroso foi o médico paulista Gustavo Soares, de 37 anos de idade. No próprio site do Big Brother Brasil 19 já é revelado que ele terminou um relacionamento para entrar no jogo completamente focado. Contudo, a identidade da namorada dele foi descoberta e causou surpresa, porque ela também trabalha na Globo. A bailarina e apresentadora do Domingão do Faustão, Daiane de Paula, foi namorada dele durante dois anos e sempre postava fotos junto com o paulista, que vinham acompanhadas de legendas apaixonadas.

Já Vanderson, de 35 anos de idade, foi acusado de agressão por sua ex-namorada Maíra Menezes. Ela escreveu no próprio perfil do Facebook o seguinte:

Agressor de mulheres no BBB. Imagina você abrir seu celular cheio de mensagens de amigas perguntando como eu estava. O rosto do meu agressor estava por toda parte, por toda a internet. Meu Deus, só eu sei o que eu vivi. Típico relacionamento abusivo que terminou com uma agressão. Eu terminei ainda amando, mas sabia que ele ia me bater de novo. Na época, com 18/19 anos, não tive coragem de fazer a denúncia. Anos depois, todo esse sofrimento me fez amadurecer e me fez feminista. Eu não sou a única. Sofri muito na época porque ninguém acreditou em mim, mas a verdade aparece e esse ano é ano de OGUM!

Campeã da edição de 2018, Gleici Damasceno usou seu Twitter para declarar torcida contra o seu conterrâneo:

Agressor de mulher não vai ter vez comigo. Selecionei algumas pessoas que simpatizei de início, mas é óbvio que ainda não estou torcendo por ninguém. É isso! Mas até já retirei uma pessoa dessa minha seleção.